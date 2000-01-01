Мы занимаемся пошивом капсульных корпоративных коллекций, и хотим подчеркнуть, что все наши изделия шьем только от 300 единиц. Для таких площадок как OZON, WILDBERRIES, и KazanExpress. Работаем с корпоративными компаниями.



А так же мы предлагаем: