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BIRCH

В каждой нити история природы

Качество, стиль и комфорт
на каждом шагу
это просто вместе с
BIRCH.

Мы занимаемся пошивом капсульных корпоративных коллекций, и хотим подчеркнуть, что все наши изделия шьем только от 300 единиц. Для таких площадок как OZON, WILDBERRIES, и KazanExpress. Работаем с корпоративными компаниями.

А так же мы предлагаем:


Услуги дизайна
Создание лекал
Пошива
Шелкография
ДТФ
Вышивка
Вышивка 3Д
Услуги фулфилмент
Оверсайз женский белый Оверсайз женский белый Оверсайз женский белый

Оверсайз женский белый

Премиальное качество ткани.
Размеры от XS до 2XL

Костюм худи-штаны Костюм худи-штаны Костюм худи-штаны Костюм худи-штаны

Женский костюм худи-штаны

Премиальное качество ткани.
Размеры от S до 4XL

Футболка розовая Футболка розовая

Женская футболка

Премиальное качество ткани.
Размеры от S до 4XL

Женский костюм Футболка-шорты Женский костюм Футболка-шорты Женский костюм Футболка-шорты

Женский костюм футболка-шорты

Премиальное качество ткани.
Размеры от S до 4XL

Оверсайз женский чёрный Оверсайз женский чёрный Оверсайз женский чёрный

Оверсайз женский чёрный

Премиальное качество ткани.
Размеры от XS до 2XL

Оверсайз женский молочный Оверсайз женский молочный Оверсайз женский молочный

Оверсайз женский молочный

Премиальное качество ткани.
Размеры от XS до 2XL

Оверсайз мужской белый Оверсайз мужской белый Оверсайз мужской белый

Оверсайз мужской белый

Премиальное качество ткани.
Размеры от XS до 3XL

Оверсайз мужской черный Оверсайз мужской черный Оверсайз мужской черный

Оверсайз мужской черный

Премиальное качество ткани.
Размеры от XS до 4XL

Худи мужское Худи мужское

Худи мужское

Премиальное качество ткани.
Размеры от XS до 4XL

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Контакты.

Адрес

г.Москва, ул.Бойцовая, д.27

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Телефон

+7 985 279 47 88